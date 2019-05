"¿Cómo puede ser un monstruo…?": Tonka conmocionada tras denuncias de abuso sexual contra padre Renato Poblete

Marcela Aranda realizó una denuncia contra el padre Renato Poblete, ex párroco del Hogar de Cristo, habló con el programa “Ahora Noticias” de Mega donde detalló el crudo abuso que sufrió por el fallecido hombre.

“Él comenzó a abusarme sexualmente con mucha violencia. Me llevaba donde otros hombres, con los rostros cubiertos, para que me violaran y me golpearan por turnos, mientras él miraba”, relató la mujer, recordando que estos hechos ocurrieron en la década de los 80’s.

Esta denuncia fue analizada en el programa “Bienvenidos” de Canal 13, donde Tonka Tomicic, que participó en campañas lideradas por el Hogar de Cristo, se mostró muy impactada por las acusaciones que surgieron en contra del padre Poblete.

“Para mí es un abismo, porque todos estamos hechos de matices, tenemos claroscuros, pero, ¿cómo alguien, que puede hacer tanto bien, estar tan cerca de la luz, por ponerlo de alguna manera, puede estar en algo tan sórdido a la vez? Tan en la oscuridad. Eso no lo puedo comprender”, expresó Tomicic.

En ese momento intervino Mauricio Jürgensen, quien le consultó a Tonka Tomicic sobre qué le ocurría con este quiebre, siendo que ella lo conoció y trabajó junto a él.

Fue entonces cuando Tonka se mostró confundida ante este hecho y catalogó al padre Poblete de “monstruo”:

“A uno no le puede entrar en la cabeza cómo alguien, que puede haber hecho y generado un movimiento de acción positiva, sacando lo mejor de él y de muchos, puede destruir con ese nivel, con esa asquerosidad que también nos muestra. Esa cosa polarizada cómo puede ser tan grande la distancia de un lado para otro. ¿Cómo puede ser un monstruo y un ángel maravilloso que te brinda ayuda y te da comida?“, relató.

“Eso, que yo sé que está presente en la historia, en diferentes personajes, eso a mí me abruma, porque tenerlo tan cerca, te golpea. Es mucha la distancia. Es kilométrica. Es un abismo para mí”, sentenció.