"Ya córtenla": Christell Rodríguez arremetió contra quienes la acusan de mentir sobre su talla de ropa

La cantante Christell Rodríguez mantiene una cercana relación con sus seguidores a través de las redes sociales. No obstante, los internautas no siempre enseñan su lado más amable y es por esto que se ha visto enfrentada a preguntas sobre su peso y talla con bastante frecuencia.

Precisamente recibió una pregunta sobre la talla de pantalón, a lo que Christell respondió que usa entre 38 y 40, dependiendo de la marca.

A pesar de la honestidad, algunos usuarios aseguraron que mentía, aludiendo a que utilizaba una talla más grande, invitándola a no mentir. Esto generó molestias en la cantante y entregó una tajante respuesta.

“Amigos no me interesa andar mintiendo con mi talla de pantalón o lo que sea. Tengo pantalones 38, tengo pantalones 40, depende mucho de la marca, depende de muchas cosas“, explicó.

Luego debió defenderse también de quienes la tratan de “gorda”: “Además, todos me dicen que yo me veo muy muy gordita pero en verdad no soy tan rellenita, pero soy baja. Mido un metro cincuenta, por ende cualquier kilito de más se me nota. Pero de verdad no me interesa mentir respecto a esas cosas. En serio… ya córtenla”.

Tras esto, la exchica “Rojo” recibió el apoyo de sus fanáticos. No obstante, a través de Instagram continuó recibiendo malintencionadas preguntas.