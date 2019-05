Fin a las dudas: Cantante Joy Huerta revela quién es la madre del bebé ¿ella o su esposa?

A mediados de abril la cantante Joy Huerta, vocalista del dúo “Jesse y Joy”, sorprendió al informar que se convertiría en madre junto a su esposa, mujer con quien mantiene una relación desde hace 7 años.

En una conversación con un programa mexicano, la artista entregó más detalles sobre el embarazo y sacó de la duda sobre quién sería la madre: ella o su esposa.

Frente a esta pregunta la intérprete fue clara: “No, no soy yo la que está cargando“, agregando que no planean hacer pública la fecha de nacimiento de su hija.

También explicó por qué decidió hacer pública la noticia de que esperaban un hijo y explicó que ya se había filtrado información, por lo que decidieron “compartir un poco antes” este acontecimiento.

Finalmente se refirió al hecho de que mantiene una relación con otra mujer, acto que no estuvo exento de críticas.

“Soy un ser humano que se enamoró de otro ser humano. Estoy viviendo mi vida, estoy feliz. La realidad es que si esta fecundación se hubiera dado entre un hombre y una mujer, no me estarían haciendo estas preguntas, entonces creo que la noticia de que voy a ser mamá queda hasta ahí”, sentenció.