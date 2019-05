¿Se refiere a Amaro Gómez-Pablos? La extensa reflexión de Amaya Forch sobre el amor

View this post on Instagram

De niña siempre miraba el anillo de mi abuela Piti. Tenía un "Toi et Moi" (tú y yo) que era una perla + una piedra azul. Era su anillo de compromiso. De niña también me creí ese cuento de que debemos buscar nuestra media naranja, de que hay un otro por ahí que nos complementa, que solas somos a medias. De esa forma busqué y creí en el amor. Estos últimos años aprendí que estaba equivocada, que ser la mitad de otro no me hacía feliz y que valgo como la fruta entera, madura y sabrosa que soy 😜 (gual a veces doy jugo). Hoy no necesito a otro que me haga sentir y creer que estoy completa. Vivo el amor como complicidad, aventura y felicidad. Hoy soy como este anillo que llevo con orgullo. Soy un cristal frágil con coraza de perla . Soy un Moi, soy yo. . . (mi anillo precioso es de @sarakjoyas por si acaso)