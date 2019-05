"Me sentí desprotegida": La sensible confesión que quebró a Rocío Marengo tras recordar la muerte de su padre

En el programa de conversación de Chilevisión, “Podemos Hablar”, se contó en esta oportunidad con el senador Manuel José Ossandón, la exanimadora Eli de Caso, el exfutbolista Coca Mendoza, la periodista Daniella Campos, Mario Velasco y la modelo Rocío Marengo.

Fue precisamente esta última quien destacó tras emocionarse al recordar la reciente muerte de su padre, en noviembre pasado.

“Yo lo vi desmejorarse mucho sus últimos meses. Entonces siento que traerlo nuevamente sería injusto, egoísta de mi parte. Y por otro lado siento que yo en vida lo disfruté y sus últimos meses siento que me pude despedir, siento que hicimos todo y que él más no podría haber hecho por superar su enfermedad“, señaló.

El conductor del espacio, Julián Elfenbein, mostró una fotografía de la familia de la modelo trasandina, lo que hizo que se quebrara.

Mis papás estaban separados haces muchos años, pero siempre tuvimos una relación de juntarnos para las fiestas. De hecho, cuando mi papá estaba internado mi mamá lo cuidó. Y esa es una de las cosas más lindas que me dejan mis padres: la familia, la unión“, informó.

Luego todos los invitados realizaron un brindis en nombre del padre de Roció Marengo: “Él estaba orgulloso de mí, y si me está viendo ahora llorar me diría ‘no, no llores"”, sentenció.