"Estoy emocionalmente en el suelo": Esposa de Memo Bunke detalla su aneurisma cerebral

El pasado fin de semana se dio a conocer que el humorista Memo Bunke pasa por un complejo momento familiar luego que informara que su esposa, Paola Torres, fuera diagnosticada con aneurisma cerebral.

Este lunes tanto el comediante como su esposa asistieron al matinal “Viva la Pipol” donde entregaron detalles del problema que los aqueja.

Torres explicó que fue un proceso difícil, pues por varios días le dijeron que no tenía nada, a pesar de que continuaba con una fuerte migraña.

“Me dijeron que mis resonancias estaban normales, me mandaron a la casa, pero seguía con los dolores de cabeza. Como a los tres días fuimos a buscar los informes, ahí decía que tenía aneurisma, y ellos (los doctores) dijeron que no. Ahí fue cuando hicimos el primer reclamo, porque no me tenían que haber dado el alta”, comentó.

Luego realizó hincapié en la incertidumbre que experimentó por el tardío diagnóstico de la enfermedad que hoy la aqueja.

Torres también realizó un análisis de cómo las enfermedades no solo afectan lo físico, sino también lo emocional. “Pudo haber sido mucho peor, y mi estado de ánimo está pésimo, me tienen que ayudar al bañarme. El pasar de ser una mujer independiente a ser dependiente, y que te vengan los dolores, el estado de ánimo se te va a la mierda. Familiarmente te enfermas, para él (Memo) es difícil”.

Finalmente reforzó esta idea y dio muestra del complejo estado físico y emocional en el que se encuentra. “Aparte de la enfermedad física, hay una enfermedad emocional. Porque hoy me siento emocionalmente en el suelo, estoy en el suelo. Cuando entré a hospitalizarme, yo antes era chistosa, ahora no, pero te vas hundiendo”, sentenció.