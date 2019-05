Nuevo eliminado de "Rojo" Raúl Alarcón se sincera: "Siento que el haberme esforzado tanto valió la pena"

El viernes pasado se vivió una nueva jornada de eliminación en el programa de talentos “Rojo, el color del talento”, resultando fuera del espacio el bailarín Raúl Alarcón.

Raúl fue eliminado tras competir con Jazz Alarcón, a quien prefirieron sus compañeros. Tras esto, Alarcón decidió dar una entrevista al Portal Fotech, en la que comentó todos los detalles tras su salida de Rojo.

“Estoy súper tranquilo y contento por todo el proceso que viví. Yo creo que a la instancia a la que llegué, que fue quedar entre los cinco mejores, me hace sentir un ganador. Yo sé que quizás no tengo la misma técnica que mis compañeros o no tengo los estudios que algunos sí tenían, pero siento que el haberme esforzado tanto valió la pena”, fueron parte de las palabras del bailarín.

A esto agregó: “Creo que mis compañeros hicieron lo correcto porque premiaron a una competidora más fuerte que yo. Y siento que hicieron lo correcto, además, porque ahí se notó que no votaron por amistad o por estrategia, porque a pesar de que son mis mejores amigos en el programa y tuvieron la chance de salvarme, votaron por quien más se lo merecía”.