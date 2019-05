Secreto revelado en "Verdades Ocultas" por Eliana causa impacto en televidentes

Un nuevo episodio se vivió este lunes de la teleserie “Verdades Ocultas” de Mega, producción que diariamente sorprende a sus seguidores con nuevos personajes e inesperados giros en su historia.

Uno de estos giros, fue la determinación tomada por la protagonista Rocío, interpretada por Camila Hirane, quien decidió quedarse con su pareja Rafael y su hijo Benjamín, en una casa alejada del pasaje Nueva Esperanza, donde se crió y vivió durante toda su vida.

Por su parte, Tomás se enteró que Rocío se había casado con su enemigo, mientras está cumpliendo su condena en la cárcel. Tras esto, Eliana decidió visitarlo en la cárcel para entregarle la siguiente información:

“Hay mucho que tienes qué hacer, porque afuera te está esperando tu hijo”, fueron las palabras de Eliana.

Luego de esto, en el avance se puede apreciar que Tomás no creyó las palabras de Eliana, a lo que la mujer le respondió: “En Rocío no se puede confiar, ¿meterías las manos al fuego?”. No obstante, todo esto sería parte del plan de Eliana para hacerle daño a Rocío.