Actriz Isidora Urrejola confesó que pensó en abortar cuando supo que sería madre de su hija

El pasado sábado se emitió un nuevo capítulo de “La Divina Comida”, donde una de las invitadas, Isidora Urrejola, realizó una confesión que no pasó desapercibida.

Una de las confesiones más íntimas de la actriz nacional fue que pensó en abortar cuando supo que sería madre.

Antes entregó detalles de su relación con “Pancho”, con quien luego de salir por tres meses, se encontraron esperando a su primera hija, Miel.

No obstante, Urrejola aseguró “no estar ni ahí” con ser madre. “Le había dicho a Pancho ‘sabes búscate a otra si quieres hacer familia”, aseguró.

Fue en ese momento en que comentó que pensó aquella opción: “Obvio que pensé en abortar, no quería ser mamá en ese momento y hoy en día es lejos mi mejor condoro, lo que me haces más feliz y me hace luchar por todo lo que lucho”, sentenció.