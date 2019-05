Actriz Rocío Toscano prepara turístico y singular programa tras su salida de "Verdades Ocultas"

La actriz Rocío Toscano deslumbró con su interpretación de Roxy en la teleserie “Verdades Ocultas”, donde su personaje murió tras donar uno de sus riñones a su media hermana.

No obstante, su salida de la producción le ha dado tiempo para enfocarse en nuevos proyectos que ya publicitaba en su cuenta de Instagram: la bicicleta.

La intérprete se encontraría trabajando en “Bicitando Chile“, proyecto que busca recorrer el país en dos ruedas, aunque aún no se define la plataforma para su emisión.

“A los 7 años, para una Navidad, me regalaron mi primera bicicleta y desde ahí que no he dejado de tener una y recorrer todo en bici, lo que me interesa unir con mi pasión por viajar siempre al sur“, señaló Toscano a Mega.cl.

Aquí puedes ver algunas de sus publicaciones donde hace uso de la bicicleta como medio de transporte a lugares del país bastante alejados.