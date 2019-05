Karen Doggenweiler se sincera como madre: "No habría postergado la maternidad por ningún programa”

Frente a la cercanía que existe con el Día de la Madre, que se celebrará el próximo domingo 12 de mayo, Karen Doggenweiler fue entrevistada por el diario La Cuarta para tocar una parte que se encuentra alejada de la televisión: su familia y la relación con sus hijas.

“Tengo a la Fernandita de 23 y a la Manuelita de 14. Ser mamá en las dos etapas es distinto, pero las he disfrutado. Manuelita, que es una adolescente, y la Fernanda viviendo sola. Eso ha sido un remezón”, partió comentando para el citado medio.

Quizá uno de los puntos fuertes en términos emocionales para cualquier madre, es la salida de un hijo hacia la independencia, pero Karen contó que superó este proceso bien.

“Me parece que es bueno emanciparse, en eso hay que imitar un poco a los gringos. En Chile está eso de estar hasta tan grandes con los papás, no me parece bien. Yo lo hice hasta que me casé, pero también creo que es bueno que los hijos tengan la capacidad de florecer”, detalló la animadora.

Sobre las personalidades de sus hijas, Karen aseguran que existen muchas similitudes entre ellas. “Son súper optimitas, luchadoras, tienen eso de levantarse y me llena de orgullo haberles transmitido eso, porque creo que también lo heredé”, narró.

Finalmente revelo que mantienen una cercana amistad, donde la comunicación es primordial.

“Hablamos mil veces al día, estamos siempre conectadas. Siento que no habría postergado la maternidad por ningún estelar ni matinal, encuentro que es lo más maravilloso que me ha pasado en la vida, me encanta mi vida profesional y ser mamá ha sido gratificante, es mágico ser mamá”, sentenció Doggenweiler.