Polola de Karol Lucero se unió a las burlas por "casual" foto del animador

Esta vez no lo defendió. María Francisca Virgilio bromeó al igual que los seguidores de Karol Lucero con una foto donde el animador y panelista de Mucho Gusto aparece “casual”.

“No es un día más… es un día menos #CARPEDIEM“, escribió Karol en la imagen donde aparece con una chaqueta formal, jeans y zapatos negros mirando al horizonte.

Sus seguidores llenaron de “me gusta” la foto, pero en los comentarios se rieron de la pose del animador. “Viendo como arreglan los cables”; “muy caaashuaaal lindo”; “Eres mi ejemplo a seguir, quiero ser tan casual como tú !! Como lo haces crack?”; “Que clase de luis Miguel made in chile”, fueron algunos de los mensajes.

Pero el que más llamó la atención fue el de su polola, María Francisca Virgilio. “Una foto muy caaashuaaaal 🙄🤪😘😘”, le escribió. Los emojis hicieron todo. Su comentario tuvo 58 “me gusta”.

En su defensa, Karol le respondió: “@franvirgiliocl no me di cuenta cuando me la tomaron 🤣”.