Álvaro Salas reaccionó duramente ante preguntas sobre su relación con su hijo

Álvaro Salas no la pasa bien tras destaparse uno de los escándalos faranduleros más bullados del 2018, donde el humorista recibió una demanda de paternidad que luego de realizarse exámenes de ADN confirmaron que era el padre de Matías, un adolescente de 17 años .

Según lo que reveló el programa Intrusos, el ex rostro de TV se aburrió de responder las preguntas relacionadas a su retoño y lanzó duras palabras. “Si no van a preguntar de mi libro no tengo nada que hablar. ¿Saben qué? No pierdan tiempo. Muchas gracias”.

Al ser nuevamente preguntado por la periodista sobre el caso, Salas lanzó “Yo sé lo que es mejor, ¿ya? Gracias”.