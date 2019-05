Canal 13 le da una nueva oportunidad a Álvaro Ballero: Era "mi sueño"

Fue el ganador del primer reality de la televisión chilena, “Protagonistas de la fama”. Y así la fama llegó a él el año 2003 y no lo ha dejado. Hablamos de Álvaro Ballero que a 16 años de aparecer en las pantallas de Canal 13, ahora tiene un nuevo desafío laboral.

Hoy en día tiene 37 años y hace uno que es el subgerente de Trecelab, un área de la señal de Luksic encargada de la creación de técnicas publicitarias para lograr un buen posicionamiento de los productos que promocionan los anunciantes en pantalla.

Ayer fue presentado como tal en el lanzamiento de la programación 2019 de Canal 13, donde Ballero expresó al diario Las Últimas Noticias que su «sueño era llegar a esta gerencia, pero me imaginaba que sería sobre los 40 años. Cuando me ofrecieron el cargo, a los 36, no lo podía creer. Somos un equipo de once personas y trabajamos súper horizontalmente».

Con respecto a su pasado como chico reality, el profesional confiesa que ha tenido que lidiar con cierto «desprestigio» a la hora de concretar acuerdos con marcas. No obstante, Ballero ha logrado demostrar que tal prejuicio no es impedimento.

«Un día me tocó hacerle una presentación a una gerente francesa de una marca muy importante. No obtuve ningún feedback de su parte. Hasta que después me confesó que en ese minuto ella pensó ‘¿Por qué Álvaro Ballero nos viene a presentar ideas para negocios?’. La verdad es que nos tapaste la boca a todos, me dijo ella», contó el profesional.