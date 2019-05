La técnica de Tonka Tomicic para aguantar “digna” el taco de 10 cms.

Tonka Tomicic junto a Martín Cárcamo animaron anoche el lanzamiento programático de la nueva parrilla de Canal 13 que se realizó en un escenario de un estudio de la señal, y aunque la conductora de Bienvenidos pensó que se trataría de un evento corto se prolongó por una hora y 45 minutos.

Tiempo que sus pies resintieron arriba de unos tacos de diez centímetros que la obligaban cada cierto tiempo a levantar un pie cada vez que permanecía mucho rato sin movimiento, un rato el derecho y otro el izquierdo y así los iba alternando.

“Al final me dolieron los pies” reconoció Tonka Tomicic a Las Últimas Noticias cuando estaba saliendo del estacionamiento para irse a su casa pasado las 22:00 horas.

“Me vine con mi vestido y zapatos. No traje zapatillas para cambiarme, porque pensé que el evento seria menos largo. Pero está bien. Me sentí cómoda en el escenario. No quise venir con mis zapatos más altos, justamente pensando que tenía que estar mucho rato parada y moviéndome”, dando a entender que el dolor pudo ser peor.