"Quedaste igual que antes": Melina Figueroa sorprende con tonificada figura a seis meses de dar a luz

La exparticipante de “Doble Tentación” Melina Figueroa se mantiene bastante activa en las redes sociales, y también en su día a día ahora que cuida de hijo que tan solo tiene 6 meses.

No obstante, esto no ha sido impedimento para no dedicar un par de horas a la semana al ejercicio y retomar la rutina fitness.

“#6mesespostparto Creo que en las fotos se ve mi gran motivación (mi bebé), el deseo profundo de ser una gran mamá para mi hijo, ser su mejor ejemplo, sacar mi mejor versión, y llenarlo de amor”, escribió en una de las publicaciones donde deja ver su buen estado físico.

“Pronto les contaré mi proceso en el post-parto, pero al igual que muchas mamás, imagino que tenemos altos y bajos. Las hormonas nos descontrolan jajajaja. Pero nada más hermoso que la maternidad, de la cual aprendemos muchísimo, crecemos y mejoramos como personas ¿Y tú, cómo describirías la maternidad desde tu experiencia”, fue el resto del mensaje que compartió.

Aquí puedes ver algunas de las fotografías de Melina Figueroa: