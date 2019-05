“Se sintió mucho tiempo reprimida”: Tatón le envía mensaje a Camila Recabarren

Una de las noticias que dio que hablar durante las últimas semanas fue la confesión que realizó la ex Miss Chile, Camila Recabarren, sobre su orientación sexual. La chica reality aseguró que tiene pareja y que es mujer, lo que generó una serie de reacciones de distintas partes de Chile.

Una de esas personas es su expareja y padre de su hija, Alberto Púrpura, más conocido como Tatón, quien tuvo palabras de apoyo para Camila. “Estoy feliz que ella esté tranquila que tenga una vida que siempre debió tener, porque por la culpa de la sociedad se sintió reprimida mucho tiempo, en el fondo nos criaron muy mal para juzgar a las personas que tienen otra orientación”. dijo el hombre.

El empresario recordó cuando dijo que su ex le había sido infiel con una mujer. “Cuando yo terminé con Camila fue cuando supe que ella había tenido una relación estando conmigo y no por el hecho que fuera con una mujer, fue por la mentira. En un momento me invitaron a un programa de farándula y fue tanta la insistencia que conté el motivo de la ruptura”.

Respecto a si lo pilló por sorpresa el anuncio de Camila Recabarren, Tatón aseguró que “ya sabía. No me sorprendió pero me dio una alegría porque la gente está más empoderada y le va a ir mucho mejor ahora porque todo lo que hará será más natural”.