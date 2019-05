La razón por la que Loreto Aravena está evaluando dejar la TV

La reconocida actriz Loreto Aravena ha ganado fama y prestigio gracias a los comentados papeles que ha protagonizado en teleseries, siendo su reciente participación en “Pacto de sangre” una de las más comentadas. Sin embargo, pese a su buen momento laboral, la actriz nacional se ha cuestionado seguir participando en ficciones televisivas.

Según consigna el portal Glamorama, la actriz se refirió a este tema durante el lanzamiento de la parrilla programática de Canal 13. Allí comentó que intenta hacer caso omiso a las críticas negativas que recibe y solo se centra en las positivas porque “de lo contrario uno se enferma (…) y tengo una hija por quien vivir”.

“Pero no sé cuánto más me quede en ese sentido, porque, como te digo, mi hija ha sido muy importante en mis últimos años y no sé si quiero seguir así de expuesta. Entonces, me vengo cuestionando hace un tiempo seguir trabajando en televisión”, confesó.

En concreto, lo que más le incomoda a Aravena es el no poder pasar desapercibida “porque uno está muy expuesto y uno se sobreexpone también con las redes sociales”, explicó, recordando que lleva 11 años en televisión y “antes pasaba súper piola en la calle y ahora no”.

A raíz de lo anterior, manifestó que le afecta no saber cómo explicarle a su hija que las personas se quieren tomar fotos con su mamá. “Ella tampoco lo alcanza a entender. Y no sé, empiezo a cuestionarme un poco si quiero que sea ‘hija de’, como entregarle ese legado que igual es súper fuerte”, sostuvo.