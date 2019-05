Millaray Viera narró el emotivo gesto que tuvo Myriam Hernández con su madre cuando murió Gervasio

View this post on Instagram

Les quiero contar una historia de la vida real que me contó mi mamá. Es la historia sobre quién es @myriamhernandez_oficial realmente. Cuando mi papá murió (y 2 días antes había muerto mi lita) Myriam fue a mi casa a visitar a mi madre, que había quedado viuda a los 27 años y con 4 hijos de entre 6 y 1 año. Fue para verla, hablar con ella, acompañarla y antes de irse, además, le pidió que aceptara una ayuda en dinero. Sabrán que para mi mamá fue más que un apoyo económico cuando más lo necesitaba. Fue sentir su empatía, su compasión, su genuina generosidad y preocupación. Myriam lo hizo por mi madre, por mis hermanos y por mi. Myriam lo hizo en privado, porque asi es ella, es buena en silencio. Amo trabajar con ella y lo digo desde lo más profundo de mi corazón. Hemos tenido conversaciones tan emocionantes, he aprendido tanto de sus consejos. Si cuento todo esto es porque siento la necesidad de que todo el mundo sepa lo maravillosa mujer que es. No importa lo que pase en nuestro debut del Domingo, querida Myriam, yo ya gané teniéndote cerca❤