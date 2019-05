Julio Milostich se llena de críticas tras asegurar que Maduro no es un dictador

Una verdadera bataola causaron las recientes declaraciones del Julio Milostich sobre Nicolás Maduro.

En entrevista con Revista Paula, el actor aseguró que “Maduro no es un dictador, para mí no lo es, fue democráticamente elegido”.

“¿Dictador? No. Nosotros tuvimos un dictador, pero Maduro no. Yo soy más chavista que madurista, eso sí. Y veo noticias internacionales porque en las noticias nacionales escuchamos a Trump en la televisión todos los días, no son noticias objetivas”, escribió.

Tras esto, diversos usuarios de Twitter reprocharon al protagonista de la nueva nocturna de Canal 13. Entre las personas que lo emplazaron se encuentra el exsenador Ignacio Walker, señalando “es un demócrata entonces? (sic)”.