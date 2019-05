Estas fueron las razones de Carola de Moras para no entrar al set de "Mucho Gusto"

El pasado viernes, la exconductora del Festival de Viña, Carolina de Moras, fue invitada al matinal de Mega, «Mucho Gusto». Pero si bien su presencia incluso fue anunciada en pantalla, jamás apareció en el estudio.

De acuerdo a lo expresado en el programa «Me late» de TV+ y que es conducido por Daniel Fuenzalida, de Moras estaba lista para salir al aire, pero la actividad que se desarrollaba en el matinal terminó por frenar su participación.

Y es que en la misma jornada en que ella visitaría el espacio para hablar sobre su sitio web «Moom», se llevó a cabo la despedida de Ivette Vergara; por lo que decidió marcharse del matinal.

«Hoy (viernes) la anunciaron con bombos y platillos (…) en el set de ‘Mucho Gusto’; independiente de lo que pasara con Ivette Vergara, estaba invitada alguien que les resultó en febrero, que tuvo rating en febrero y que usted está acostumbrada a verla también en las mañanas”, dijo Fuenzalida, según consigna Glamorama.

Posteriormente, Sergio Rojas, panelista del late show, entregó más detalles sobre lo que ocurrió tras bambalinas. “La anunciaron. A mí me dijeron que Carola De Moras llegó. Una maquilladora, que también trabaja ahí, me dice que maquilló a Carola De Moras. La ‘microfonearon’. Voy a decir que estaba lista, ahí, en la quemada, cuando ella se da cuenta que era la despedida de Ivette y que finalmente, claro, ellos hablaron de un tema de Moom que no tenía ninguna cabida”, aseguró.

El periodista de espectáculos señaló, además, que al enterarse de lo que ocurría en el estudio, la exconductora del Festival de Viña habría dicho “no voy a entrar al set. Esto no es a lo que yo venía. Me voy”.