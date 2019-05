Lo lleva en la sangre: Hija de Jennifer López y Marc Anthony sorprende con su voz

Emme Anthony con tan solo 11 años, sorprendió a todos con sus habilidades vocales.

En un video publicado en YouTube, se puede ver a la pequeña en una sala de ensayo interpretando la canción If I Ain’t Got You de Alicia Keys. Cuando termina de cantar, se puede ver a una orgullosa Jennifer que abraza a su hija, que sin duda, heredó el talento musical de sus padres.