Pamela Díaz obligó a su hija a que la desbloqueara de sus redes sociales

Pamela Díaz se reconoce como una mamá conservadora y aprensiva, especialmente con hija adolescente, Trinidad, de 17 años. “Le exijo que sea responsable como me lo exigieron a mí”, justifica.

En entrevista con LUN, la animadora de “Viva la Pipol” de CHV, cuenta que Trini tiene hartos seguidores (más de 76 mil), pero solo ha subido seis fotos. “Yo le comento lo que tiene y no debe hacer, que hay ciertas fotos que debe evitar subir y que no tiene que hablarle a todos los que le escriben comentarios. Antes me tenía bloqueada, pero ya no”, reconoce.

“Le dije ‘me desbloqueas o se acaba el tema del celular’. Ahí no sentamos a conversar y todo bien entre nosotras. A Trini no le gusta mucho que hable de ella porque dice que todavía no tiene bien decidido si se quiere dedicar a la música. Quiere sentirse cómo al hablar en los medios”, agrega.