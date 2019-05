Camila Recabarren pide que no la defiendan más en las redes sociales

La modelo aseguró que ella misma puede responder las críticas.

Camila Recabarren está viviendo una nueva vida luego de confesar públicamente que tiene una relación de más que una amistad con Dana Hermosilla.

En ese contexto, la ex Miss Chile habló sobre su orientación sexual en “Podemos Hablar”. Situación que aprovechó para subir una fotografía a su cuenta de Instagram, la cual fue comentada por una de sus seguidoras, quien recordó una frase de Camila donde confesaba que le gustaban los juguetes sexuales.

“Te aburrieron los hombres, luego te aburrirán las mujeres y después los consoladores. ¿A qué vas a recurrir?”, manifestó la fan.

Pero la ex chica reality no se quedó callada y le respondió. “Los hombres no me aburrieron, solo que me gustan mucho más, pero mucho más las mujeres. Eso, y jamás me aburriría. Y los consoladores pruébalos, ahí tendrás mi respuesta”.

Lo anterior generó que varias seguidoras de Camila insultaran a la persona que hizo el comentario, por lo que la modelo tuvo que hacer que pedir que no la defendieran más.

“No me gusta que ataquen ustedes, chicas. Si a mí me atacan o me critican, yo me puedo defender o responder sin pelear, o simplemente borrar o bloquear… Pero no hagamos una bola de fuego, menos entre nosotras. No sabemos qué hay detrás de esa persona que escribe o qué está pensando”, concluyó Camila.