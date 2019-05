Ex "Mekano" Nicole Pérez celebró importante logro junto a su hija que padece de alopecia

View this post on Instagram

Ayer fue un gran día!! Ya tenemos Fundación!!!! 🙌 estamos felices por este tremendo paso que es por y para todos los que padecen Alopecia, siempre he dicho que la condición de mi hija @isiii_pazzz tiene propósito y este es uno 😊, no se como me voy a dividir entre ser mamá, dueña de casa, emprendedora, estudiante y la Fundación , pero he aprendido que todo lo que llegue a tus manos tienes que administrarlo de la mejor manera ya que no es tuyo si no de Dios 💖, estoy super feliz por tant@s que siempre soñaron con que Chile tuviera una fundación de Alopecia y hoy ya es real!! Gracias a @ro.fuenzal @mskarengalaz, Marcela y Rocío 😊 @alopeciauniversalchile #alopeciauniversalchile #alopecia #alopeciaareata