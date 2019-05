La triste pena que aqueja a Soledad Onetto: compartió su última imagen en Instagram

La periodista de Mega Soledad Onetto compartió una triste noticia con sus seguidores en donde reveló que la mascota de sus padres falleció, siendo que ella misma lo rescató hace algún tiempo atrás.

“Adiós May (una lección para volver cuando tu instinto te lo dice). Hace más de un año y medio manejaba por Gran Vía cuando vi a este Westie subiendo desorientado por la vereda. Iba tarde al canal y seguí de largo; dos cuadras más allá no me podía sacar de la cabeza y me devolví“, partió comentando cuando la conoció.

Luego detalló: “Cuando me acerqué vi que el perro estaba destruido (lleno de garrapatas en su cabeza y con uno de sus ojos totalmente destrozado). Lo tomé y llevé a la clínica oriente donde lo recibieron con amor y le entregaron sus primeros cuidados“.

Tras esto narró que intentó buscar a sus dueños, pues una operación en su oreja detallaba que alguna vez tuvo un hogar, pero no tuvo suerte, demostrando que el animal había sido abandonado.

Fue así los padres de la periodista se hicieron con el can, quien les brindó felicidad durante mucho tiempo.

Sin embargo, su ánimo empezó a decaer. “Hace una semana comenzó a despedirse con valentía y resiliencia; hasta que esta tarde tuvimos que dormirlo en medio de una pena infinita… pero se durmió tranquilo bajo un limonero, en medio de la naturaleza y los animales que habitan una linda clínica veterinaria donde el doctor se preocupó de ponerlo al solcito…Ahí estuvo una hora compartiendo con nosotros, se durmió rodeado de amor. Cuento esta historia tan personal con un solo fin: “devuélvete cuando tu instinto así te lo diga”… Te amaremos siempre May”, sentenció Onetto.

