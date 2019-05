Shlomit Baytelman regresa a los ensayos luego de sufrir atropello

La actriz aseguró que está optimista con la recuperación.

El 26 de abril de este año será un día difícil de olvidar para Shlomit Baytelman, ya que fue atropellada por un ciclista mientras cruzaba la intersección entre Vicuña Mackenna y Almirante Simpson, quedando con un trauma encéfalo craneano moderado y una fractura en sus vértebras cervicales 2 y 5.

Luego de su recuperación, la actriz volvió a los ensayos de su obra “El Círculo” que iba a ser estrenada este 16 de mayo, pero que finalmente fue reagendada para el 18 del mismo mes.

“Hay tanto amor puesto en este proyecto que no podría estar ausente. Me siento súper bien en los ensayos. Me tienen sentada leyendo desde un atril. Me tratan con mucho cuidado y cariño”, comentó la actriz a Las Últimas Noticias.

Con respecto a su recuperación, Shlomit asegura que se siente optimista, pero que aún debe hacerse un escaner y completar los controles con el traumatólogo.