Camila Recabarren envía profundo mensaje alzando la bandera gay

La modelo Camila Recabarren hizo una declaración por el Día Internacional contra la homofobia, transfobia, lesfobia y bifobia.

Con un video donde agita la bandera gay, la ex Miss Chile dijo a sus seguidores: “No tengas miedo a optar por tu felicidad, que no te importe lo que pueda decir el resto. Basta de reprimirse … es hora de que seas Feliz”.

“Dejemos de atacar y empecemos a amar, en este mundo somos tod@s unic@s y diferentes. Vivan sus vidas, sean alegres e irradien felicidad”, agregó.

“No se repriman y sonrían; no tengan miedo y disfruten; No intenten desaparecer y aparezcan en La vidas de las personas que de verdad te valoren; Ni lo pienses, sólo vive”, sentenció para añadir lo siguiente: “Te digo esto, porque después te das cuenta que los años pasan y tú sólo complaces al resto a costa de tu felicidad y sabes qué? Los años no se devuelven. Cabr@s Amemos y sobretodo respetémonos”.