Cuándo volverá Carolina Varleta a una teleserie tras cinco años alejada de la TV

Desde Chipe Libre, emitida por Canal 13 en 2014, que Carolina Varleta no aparece en una teleserie, sin embargo, volverá a Chilevisión para ser parte de Gemelas, teleserie que ya fue grabada, pero que aún no tiene fecha de estreno.

Si bien el objetivo es emitirla en horario prime, actualmente está Pasapalabra que es un inamovible de la programación y además recién se estrenó Yo soy, por lo que aún no se define una fecha para emitirla.

Frente a esto, Varleta afirmó a Página 7 que “se supone que va a salir el segundo semestre. Está lista, es llegar y sacarla, aprovecho de mandar un mensaje a los altos mandos de Chilevisión para que por favor la saquen”.

“El año pasado estuve grabando durante nueve meses y aún no se ha estrenado. Este año el primer semestre me lo tomé para estar en familia justamente por eso, porque el año pasado fue muy trabajólico y me amargaba mucho no tener el tiempo suficiente para estar con mi hija”, agregó la ex integrante de Machos a nuestro sitio.

Por último, Varleta declaró que ama lo que hace y que esta etapa como madre la ha hecho crecer. “Soy afortunada por vivir de lo que me encanta hacer y además poder criar a mi hija de buena manera. Muchas veces me he tenido que desdoblar, pero lo hago con todo el amor posible y no es un sacrificio”, indicó.