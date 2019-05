"¿Qué haces con la ropa que no usas?": Luli desconcierta a sus seguidores con invernal look

La modelo Nicole Moreno sorprendió este fin de semana a sus seguidores de Instagram con un renovado look.

Pero a diferencia de lo que acostumbramos a ver de “Luli”, esta vez luce completamente tapada con un poncho en una playa.

Si bien recibió decenas de comentarios alabando su look, la sorpresa fue el factor más comentado: “Luly, ¿qué haces con la ropa que no usas? 😆”; “Lindo en todo caso tu chaleco me encanto!!”; “Hablabas del cabello y yo miraba el chaleco. 😂😂😂😅😅”; “Me encantó tu chaleco quiero uno así aunque dudo me vea igual 😢”; “Que foeeeerte la foto jajsjaja linda siempre esta chiquilla💕🦋”; “Que lindo tu chaleco y el detalle del prendedor me gusto mucho”.

¿Qué opinas?