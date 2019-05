Claudia Miranda confiesa en la Divina Comida el coqueteó que tuvo con Miguel Bosé

En pleno programa de La Divina Comida de Chilevisión, una de las confesiones que llamó la atención fue la que realizó la reconocida coreógrafa Claudia Miranda, quien aseguró que tuvo un coqueteo con el cantante español Miguel Bosé en el Festival de Viña del Mar.

Este “affair” fue hace más de 15 años, según lo que relató Miranda en el programa de comidas. “Él me vio bailando una noche, de repente voy caminado y me agarran el brazo y yo miro y era Miguel Bosé”, comenzó diciendo.

“Me invitó a su mesa, almorzamos, nos conocimos, me fue a ver balar, me enviaba flores, me invitó a sus espectáculos que hacíamos después de viña, fue una experiencia maravillosa”, sentenció.