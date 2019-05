Michael J Fox vuelve a una película para viaje en el tiempo

See You Yesterday (Nos vemos ayer) es el estreno que esta semana tiene “destacado” Netflix. Es una película de ciencia ficción sobre viajes en el tiempo, pero que apunta a un público adolescente y tiene una clara temática racial.

Si bien no es un film demasiado pretencioso, ni de lo más emocionante de este tipo de películas, sí te mantiene intrigado sobre qué va a ocurrir. Pero sin duda, una de sus claves y lo que para los más nostálgicos nos hace querer verla, es la aparición del actor Michael J Fox, haciendo recordar un poco su participación en el clásico “Volver al Futuro”.

Junto con ello, es importante destacar, que no se ocultan para nada sus reacciones producto del pakinson que le afecta desde 1991 y que para nada fue impedimento para un papel, y que por el contrario lo enriquece mucho más como persona y uno de los actores más destacados de la ciencia ficción.

See you Yesterday nos presenta a Claudette y Sebastian, ellos son dos alumnos que viven en un barrio marginal y que en sus tiempos libres, inventan la tecnología necesaria para realizar viajes temporales. Para uno de ellos ocurre un hecho fatal, que los hace acelerar este invento para lograr revertir lo acontecido, sin embargo, los errores podrían poner en riesgo esta misión.

But, if I were to break that rule – I’d tell my past self See You Yesterday is going to be good. Watch #SeeYouYesterday on #Netflix today, May 17. pic.twitter.com/0CoXpORT6b

