Schiessler sorprendió confesando uno de los momentos más vergonzosos

En medio de una conversación, en un nuevo capítulo de la “Divina Comida” de CHV, el periodista Germán Schiessler confesó uno de los momentos más incómodos que ha vivido.

El hecho ocurrió mientras estaba en la universidad, en clase cuando, en el momento menos indicado, su aparato digestivo lo sorprendió con un escandaloso gas.

“Qué vergüenza, me pasó en la universidad, estaba en clases de ciencia y salud y estaban pasando el Plan Auge, que era justo el año en que partía… y de repente me doy vuelta y se me sale un ‘peo‘”.

Y ahondó: “Y digo ‘perdón, pero esto no lo cubre el Plan Auge’… y todos matados de la risa, me agacho y celebro como el Matador Salas, te lo juro“.

“La profe quiso seguir con la clase pero dentro estábamos muertos de la risa, y a los cinco minutos decidió que no podía seguir con la clase“, aseguró entre risas.