Constanza Mackenna sorprendió en las redes con tierno registro de su embarazo: ya tiene 8 meses

Viernes y mi cuerpo lo sabe 💃🏼 . .. .. ✨ 37 semanas✨ Muchas dicen que las estrías son genéticas y depende de la calidad de la piel, influye, si, pero hay muchas maneras de evitarlas lo máximo posible! Hidratar la piel desde adentro tomando mucha agua y desde afuera echándose cremas es mi secreto 🤫 Justo antes de salirme de la ducha cuando la piel ya está tibia y húmeda me echo aceite de coco 🌴 🥥 (de cualquiera, yo uso uno orgánico para cocinar) y cuando me salgo me echo una crema anti estrías marca Maam @cremasmaam que es casi como echarse hipoglós y me mantiene varias horas con la piel como de guagua. Lo importante es no rascarse y mantenerse siempre hidratada 🙌🏼 Amén