Pamela Díaz confiesa que no le gusta el nombre de su matinal "Viva la Pipol"

La conductora destacó que hay que mejorar algunas cosas.

Pamela Díaz lleva casi dos meses como animadora del matinal de Chilevisión, “Viva la Pipol” y en una entrevista con La Cuarta confesó que no le gusta el nombre del programa.

“Parece que fuera un programa mío y no lo es, somos con un equipo grande. Si fuera un programa mío de conversación, con un formato mío, no tendría problemas con que se llamara ‘Viva la pípol’, pero yo no mando mucho ahí. Yo se lo dije al equipo y mis compañeros también lo dijeron, pero ya estaba todo listo, no puedo reclamar mucho, soy una simple empleada”, comentó.

Pero eso no fue todo, ya que la “Fiera” se mostró un poco preocupada por el rating, ya que entre las 11:00 y las 12:00 horas no tienen la sintonía que ellos esperan.

“Lo agarramos cuando el matinal (Contigo en la mañana) termina hablando de temas sociales y con cosas que a la gente le interesa saber, como la alopecia o dramas nacionales, que es un poco lo que pasa en todos los matinales en general… son puro drama”, aseguró.

Luego agregó que comenzar el programa con saltos y baile, mientras que el matinal viene con “notas de gente desaparecida, con problemas que lamentablemente pasan en nuestro país, como que cuesta enganchar al espectador. Así que estamos en eso, viendo qué es lo que sucede. Ver si se pueden cambiar ciertos horarios, ver qué podemos cambiar nosotros, qué podemos ajustar”.