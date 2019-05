Pancho Saavedra reprochó a Insulza: "Ahora hacen gárgaras y durante años han sido cómplices del sistema"

El senador José Miguel Insulza (PS) tiene una opinión crítica con respecto a las AFP. En el contexto de la discusión de la reforma de las pensiones, el parlamentario dio su opinión a través de Twitter, la cual fue rápidamente lapidada por Francisco Saavedra.

“El sistema de pensiones no existe“, comenzó diciendo Insulza. “Lo que tenemos es un sistema de ahorro obligatorio, en que cada trabajador entrega una parte de su salario a empresas privadas para que lucren por décadas y entreguen dividendos de hambre a los ancianos“, agregó.

Al conductor de “Lugares que hablan” no le pareció nada la categórica perspectiva del ex secretario de la OEA, por lo que le respondió: “Ahora hacen gárgaras y durante años han sido cómplices del Sistema, pudiendo hacer algo, no lo hicieron”.

Y añadió: “No vengan ahora a darnos estos discursos. Jamás han marchado contra las AFP, nunca se han revelado contra el sistema, no vengan ahora con esto”.