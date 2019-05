César Campos anuncia que está cerca de debutar con un nuevo programa de TV

Su emprendimiento tiene relación con mascotas.

César Campos lleva varios meses sin tener un proyecto estable en televisión, pero en conversación con “Mucho Gusto”, el periodista habló sobre su nuevo espacio que tiene relación con el mundo digital y los gatos.

“Vamos a mostrar las historias que hay detrás de los gatitos. Por ejemplo, llegamos a lugares de emprendedores, famosos que tienen gatos”, aseguró Campos.

El nombre del programa es “Súper Gatunos” y gracias al proyecto que se estrenará en junio, César se acercó mucho más a los felinos. “Llegaron los gatitos y finalmente me enamoré. Encontré que no había en Internet, al menos acá en Chile, algo que uniera todo y que a uno le informara bien. Entonces se me ocurrió hacer una comunidad”.