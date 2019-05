Gala Caldirola cambia de look a días de llegar al altar

La española considera que se ve más angelical.

Gala Caldirola y Mauricio Isla se casaran este lunes 27 de mayo en una íntima ceremonia en España, por lo que ambos están afinando los últimos detalles para que todo salga perfecto.

Por esa razón la ex chica reality decidió renovar su imagen, ya que se cortó un poco el pelo y se hizo un balayage en tono rubio ceniza.

“Me he hecho un cambio de look para el verano y estoy súper contenta, me gusta mucho. “Como que me hace cara más angelical, niña buena”, comentó la española en sus historias de Instagram.

