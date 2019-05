Carola de Moras debió aclararlo: por esto no salió al aire el día que despidieron a Ivette Vergara

El pasado viernes 10 de mayo Carola de Moras quedó con micrófono y maquillaje puesto para salir al aire como invitada en el matinal de Mega “Mucho Gusto“.

Esto, luego que precisamente ese día despidieran a Ivette Vergara de su rol como panelista, tras casi 6 años ejerciendo este rol.

El no ingreso de Carola de Moras al matinal generó varias especulaciones en los medios, donde se sostuvo la teoría que la ex animadora del Festival de Viña del Mar no ingresó al programa por el despido de Ivette Vergara.

Tras dos semanas, de Moras entregó su versión de los hechos y aclaró sus motivos.

“Con un productor decidimos no entrar, porque ustedes estaban súper sentimentales, todos viviendo un momento súper íntimo, recordando su infancia y todos llorando”, partió explicando de Moras.

Luego comentó que se sentiría fuera de lugar: “venía con mi melena fantástica y mi mini corta y no tenía lugar ahí, era muy raro que me metiera“, detalló, refiriéndose a que además se encontraban celebrando el día de la madre.

“Yo misma le dije al productor ‘están demasiado emocionados’, porque justo había llegado la mamá de José Miguel Viñuela. Dije ‘no tengo nada que hacer aquí. No voy a entrar a un quiebre sentimental tan grande del programa‘”, agregó.

Tema obligado fue hablar de Ivette Vergara, a lo que de Moras aseguró que no sabía que ese sería su último día: “Ahí pensé ‘ahora viene otro momento más emocional, porque una compañera que llevaba seis años en el programa se va’, ¿qué tenía que hacer ahí yo?“, sentenció.