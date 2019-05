Exchica "Mekano" Monserrat Torrent se lució las redes con artística fotografía

Monserrat Torrent fue una de las integrantes del extinto programa de televisión “Mekano“, quien a pesar de encontrarse alejada de la televisión, goza de gran popularidad, tema que queda demostrado en las redes sociales.

La joven de 35 años actualmente se encontraría dedicada a sus proyectos y emprendimientos, siendo la creadora de “Canela Fit Dress”, tienda online que vende ropa para practicar pole dance.

Torrent cuenta con más de 200 mil seguidores en Instagram, plataforma donde comparte gran parte de sus emprendimientos y recientemente compartió una fotografía donde usa calzado de ballet y demuestra su destreza física.

“Hace muchos años que no me ponía estas zapatillas! Las conservo desde los 12 años (Y aún me quedan buenas!) A veces es bueno abrir esas memorias, porque te recuerdan la pasión que le has puesto a cada una de las cosas vividas”, escribió en la aplaudida publicación.

Aquí puedes ver la comentada imagen: