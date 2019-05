Jhendelyn Núñez retoma su rutina de ejercicios con llamativa ropa deportiva

La modelo estuvo 12 días sin ir al gimnasio.

Jhendelyn Núñez anunció hace algunos días atrás que se iba de viaje para recorrer Asía y de esa manera aprender cosas para sus emprendimientos.

Por esa razón la ex reina del Festival de Viña del Mar no ha podido ir al gimnasio para poder mantener su llamativa figura.

Pero la modelo pudo encontrar un tiempo libre, el cual lo usó para poder hacer su rutina de ejercicio, tal como lo comentó en Instagram.

“Un rato libre para retomar después de 12 días. Igual no me he portado tan mal. Estamos caminando un promedio de 9 km diarios”, manifestó Jhendelyn.

MIRA LA PUBLICACIÓN ACÁ: