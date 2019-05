Miguelito mandó a pedir un kit especial para poder conducir su auto midiendo 1,07 metros

Miguelito, el famoso comediante de “Morandé con Compañía”, mide solo 1,07 metros, pero eso no le impide manejar su propio auto. Aunque tuvo que hacer un pedido especial a Miami para poder movilizarse en un vehículo.

Con 33 años, el actor peruano explica a Las Últimas Noticias, que ha tenido tres autos, pero dos de ellos no los pudo manejar por su cuenta. “Donde soy bajito no alcanzo los pedales y como también tengo el tronco muy corto, cuando me siento en el asiento del conductor no puedo maniobrar bien el volante y no alcanzo a ver por el parabrisas”, explicó.

Para revertir esta situación, Hans Christian Malpartida (su verdadero nombre) pidió un kit de adaptación para el automóvil que compró el año pasado. La diferencia de los que venden en Chile, dice, es que no amerita intervenir el auto, por lo que el auto conserva su garantía. Cada set cuesta cerca de $485 mil.

El equipo consiste en dos fierros separados en V que van enganchados a los pedales originales de acelerador y freno mediante un soporte de seguridad apretado con pernos, consigna la publicación.