Nicole "Luli" Moreno entregó singular respuesta ante "virtud" de Julián Elfenbein

En un nuevo capítulo de “Podemos Hablar” de CHV, Nicole Moreno soltó una singular frase que no pasó inadvertida por los televidentes.

Esto ocurrió luego de que los participantes se encontraran en una fase donde debían confesar con quien tendrían un “affaire” de los presentes.

Fue en ese momento donde la actriz Cristina Tocco confesó que tendría una cita “de una sola noche” con el conductor del programa Julian Elfenbein.

Esto se produjo luego de que Jordi Castell le comentara de una de las “virtudes” de Elfenbein.

“Julián, me acaban de decir un secreto, una virtud tuya, que me tiene desconcentrada y no hago más que pensar en eso, me tiene perturbada… Me dijo que eras un dotado“, comentó la actriz.

Pero lo que desató las risas fue el comentario de Nicole Moreno, quien fiel a su estilo y a su “meme”, dijo: “Siempre dotado, nunca indotado“, generando carcajadas en el set.