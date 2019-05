Iván Nuñez se llevó “los postres” tras cena en la embajada de Marruecos

Al Iftar, cena con la que se rompe el ayuno del Ramadán, fue invitado el periodista de 24 horas Iván Núñez, quien fue convidado personalmente por la embajadora de Marruecos, Kenza Elghal y su marido, Mohamed Nfisi, al festejo en el que también participaron distintas autoridades del mundo católico, ortodoxo y judío.

Sobre el encuentro, el periodista destacó a Las Últimas Noticias que hay temas bien protocolares como el lugar en que te vas a sentar, la explicación de qué es el Iftar para partir la conversación y otros detalles.

Pero como el conductor de noticias se debió retirar antes, porque tenía que ir a grabar “Nada te detiene” que es el estelar de emprendimientos que lanzará TVN, no alcanzaba a degustar todos los manjares que se sirvieron, “no pude quedarme a los postres”, aclaró.

Ante esto, Núñez relató que “la propia embajadora me dio una preparación preciosa y me dijo para que lo termine de cenar en la noche”.

Según describió el periodista se trataba de “una loza marroquí pintada a mano que voy a ir a devolver, por su puesto. No me la voy a quedar”, agregando que se llevó “parte de la cena que no alcanzó a disfrutar”.

Y ¿cuál era el menú?

Se comió carnes, higos, una sopa tradicional que se llamaba harira (tiene carne, cebolla, apio, tomate, azafrán).