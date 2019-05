Raquel Argandoña revela chascarro que la obligó a nunca más hacer un topless

El hecho ocurrió mientras estaba casada con Hernán Calderón.

Raquel Argandoña y Patricia Maldonado aprovecharon la emisión de este lunes de “Sin Límite” para revelar algunas anécdotas de sus vidas.

En ese contexto, “La Quintrala” contó un chascarro que lo ocurrió mientras tomaba sol en topless en la casa de la Laguna de Aculeo de su ex esposo, Hernán Calderón.

“Yo figuraba tipo 10:30, 11:00 de la mañana con mi traje de baño bikini, muy instalada al lado de la piscina y justo había un espacio entre palmera y palmera que se veía toda la laguna”, comentó Rauqel.

Luego agregó que se sacó la parte de arriba de su bikini, por lo que quedó en topless. Posteriormente, después de algunos pisco sour estaba dormitando, cuando de repente siente “‘aquí es la casa de Raquel Argandoña"”.

“Había un barco que daba vueltas por la laguna y cuando siento eso me tiro al agua sin saber nadar y yo dije ‘ah no, me muero’. Nunca más hice topless ahí”.