VIDEO l La "fotográfica" discusión de Paloma Mami con su hermana durante gala de "Mi Amigo Alexis"

La cantante Paloma Mami ha logrado gran éxito en su reciente carrera musical y el trabajo que realiza a través de las redes sociales no es menor.

El día de ayer asistió al avant premiere de “Mi Amigo Alexis“, donde actúa el futbolista nacional Alexis Sánchez, y claro que lo hizo en compañía de su inseparable hermana Sofía Castillo y su tía Lorena Astorga, quien también es manager de la artista.

No obstante, su tía realizó una transmisión en vivo a través de Instagram, desde donde enseñó cómo Paloma Mami discutía con su hermana por no haber tomado una buena foto.

“Paloma no cabes“, le reclamaba Sofía a su hermana, quien no dudó en responder: “Pero cómo que no si tomaste toda esta silla y podías haber mostrado la otra… Así de simple, no es tan difícil sacar una foto… por favor“.

En ese momento Lorena las enfocó y agregó: “Estos son problemas por una foto“, en medio de risas.

Aquí puedes revisar el divertido registro: