¿Demasiado explícito? Íntimas y fogosas escenas de "Río oscuro" dividen a sus espectadores

Este lunes debutó “Río Oscuro” por las pantallas de Canal 13, lo cual ha dejado divididos comentarios en las redes sociales.

Su último capítulo emitido no se salvó de las críticas y, en esta oportunidad, por el “excesivo” tratamiento sexual que retrataría la teleserie nocturna.

Los comentarios se enfocaron en dos peculiares momentos donde se mostraban encuentros sexuales entre los protagonistas que no dejaban mucho a la imaginación.

— Canal 13 (@canal13) May 30, 2019

— Canal 13 (@canal13) May 30, 2019

Los comentarios en las redes sociales no se hicieron esperar y fueron bastante divididos. Por un lado muchos opinaron que no era necesario mostrar tantas escenas de sexo, mientras que otros aseguraron que esta línea iba de acorde con la oscura trama de la historia.

— Paola Guzmán Espinoza (@ciberpaolinda) May 30, 2019

— soy yo (@sintiempo2) May 30, 2019

#ElEscapeDeManuel la gracia de pacto de sangre es q no uso como tipicamente lo hacen las nocturnas chilenas escenas de sexo ..la historia era lo fuerte..aca no

— Şehzade Iskender ☪️ (@IskenderShzade) May 30, 2019

#ElEscapeDeManuel Una super serie y me da risa de donde salieron los cartuchos weon como si ellos no tuvieran sexo PO weon jajsjs .Gente culia me da risa los ridículos que son

— Gotiko_Cesarin (@cesaringotiko) May 30, 2019