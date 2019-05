"No pueden ser tan juleros": Periodista descubre grosero error de Photoshop en imagen de Canal 13

View this post on Instagram

No pueden ser tan juleros los de canal 13 de ponerle 3 manos a Ignacio en la gráfica donde promocionaban la gala de Alexis eso es no cuidar sus rostros porque se nota que el trabajo está al lote por eso terminan con un desastre televisado. Si somos profesionales actuemos como tal y si Ignacio tiene 3 manos que me llame jaaaaaa @la.frangh @nachovalensuela