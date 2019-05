Pedro Engel revela por qué decidió llegar al "Mucho Gusto"

El ancestrólogo aseguró que echa de menos a Tonka.

Pedro Engel estuvo 10 años en “Bienvenidos” donde se ganó el corazón de los televidentes, pero hace algunas semanas se supo que él no seguiría más en el matinal.

Por esa razón el ancestrólogo se fue a la competencia y ya tuvo su primera aparición en “Mucho Gusto”, donde se le vio muy cercano a sus nuevos compañeros de Mega.

“Quería estar en este canal porque admiro mucho a Pablete (director ejecutivo del matinal). Él me ayudó muchas veces dándome consejos”, comentó Pedro en Las Últimas Noticias.

Pese a su larga trayectoria, Engel confesó que estaba nervioso a la hora de su debut en su nuevo trabajo, ya que “venía con mariposas en el corazón”, pero a la vez estaba contento por estar donde quería.

Pero eso no es todo, ya que también se acordó de Tonka Tomicic, la ex compañera que más extraña. “Cuando se enteró de que me venía a Mega me apoyó. Yo creo que me quedé más tiempo en el matinal de Canal 13 por ella… para estar con ella porque es rico trabajar con alguien que tienes complicidad”.