Carolina de Moras se tatuó enigmático "código morse": su significado estaría oculto

Si bien muchos se cuestionan tatuar su cuerpo, la animadora Carolina de Moras asistió a un evento donde se la jugó y se realizó un tatuaje en el momento.

En el evento de la marca Guess se encontraba una tatuadora y, ante la posibilidad, de Moras no lo pensó mucho y le entregó su antebrazo a la artista.

El sitio Página 7 hablo con a presentadora, quien explicó su “inesperada” decisión: “Hace mucho rato que quería tatuarme, pero por problemas de tiempo no había podido. Por eso, cuando me dijeron que acá había una chica haciéndolo dije ¡ya! Dios me lo puso en el camino“.

Este no sería el primer ni segundo tatuaje que se realiza la animadora, sino que se suma a su larga lista: “Éste es el número cinco que me hago. El primero fue hace años, cuando era muy joven, en Alemania (…) para mí siempre marcan hitos, un momento o una etapa que quiero expresar”.

Sobre su minimalista tatuaje en “morse”, ella explicó que pertenecía a su estilo: “No me gustan los tatuajes tan expresivos. Esto es parte de mi sutileza. Además, así nadie puede saber qué significa de inmediato”.

Finalmente decidió guardar hermetismo sobre el significado de su último tatuaje: “Lo único que puedo contar es que es algo que vengo pensando hace dos años, algo que quería llevar más conmigo y que tiene que ver con mi vida. Algo muy importante”.